«Чемпион и легенда». Фрэнсис Нганну встретился с Самуэлем Это'О. Фото

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своём «инстаграме», показав общее фото с бывшим камерунским форвардом Самуэлем Это’О.



«Чемпион и легенда», — подписал фотографию Нганну.

Фотографию можно посмотреть на странице Фрэнсиса Нганну в «Инстаграме».

Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 270, Нганну сразился с представителем Франции Сирилем Ганом и одолел его, защитив титул чемпиона лиги.

Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А.