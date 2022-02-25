«Чемпион и легенда». Фрэнсис Нганну встретился с Самуэлем Это'О. Фото
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост в своём «инстаграме», показав общее фото с бывшим камерунским форвардом Самуэлем Это’О.
«Чемпион и легенда», — подписал фотографию Нганну.
Фотографию можно посмотреть на странице Фрэнсиса Нганну в «Инстаграме».
Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 270, Нганну сразился с представителем Франции Сирилем Ганом и одолел его, защитив титул чемпиона лиги.
Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А.
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