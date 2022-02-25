«Тогда шанс будет». Кормье рассказал, что должен сделать Грин, чтобы победить Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями о предстоящем поединке между российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым, выступающим в лёгком весе UFC, и представителем США Бобби Грином.
«Чтобы выйти победителем в бою с Махачевым, Грину следует оставаться на ногах и не терять концентрацию, потому что у Ислама хорошо поставлен удар. Но при этом Ислам всё-таки не так хорош в стойке, как Бобби.
Грин должен сделать так, чтобы бой проходил в рамках боксёрского противостояния. Тогда у него будет шанс. Кроме того, ему нужно будет защищаться от тейкдаунов», — сказал Кормье в подкасте DC & RC.
Поединок Махачева и Грина состоится в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада).
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