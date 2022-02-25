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Мухаммад высказался о Хабибе

Мухаммад высказался о Хабибе
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Американский боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории, разместил новый пост в своём «инстаграме», где комплиментарно высказался об экс-чемпионе UFC в лёгком весе, россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Знание — это сила, и я благодарен за возможность получить что-то от лучших», — написал Мухаммад, добавив фото с Хабибом.

Фотографию можно посмотреть на странице Белала Мухаммада в «Инстаграме».

Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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