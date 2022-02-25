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«Более волнительно, чем обычно». Исмаилов — о бое с Дуродолой

«Более волнительно, чем обычно». Исмаилов — о бое с Дуродолой
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о предстоящем поединке с нигерийским боксёром Оланреваджу Дуродолой.

«Завтра потанцуем. Признаюсь, мне немного более волнительно, чем обычно, это, наверное, из-за того, что в ноги проходить нельзя. Завтра зайдём в ринг порхать и жалить», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Напомним, поединок с участием Исмаилова и Дуродолы состоится сегодня, 25 февраля. Противостояние будет проходить по правилам бокса.

35-летний Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед проводил бой в октябре прошлого года, проиграв соотечественнику Владимиру Минееву.

41-летний Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд в боксе составляет 37 побед, 34 из них нокаутами, а также 9 поражений. В своё время нигериец досрочно победил Дмитрия Кудряшова, однако в реванше потерпел поражение техническим нокаутом.

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