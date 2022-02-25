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Бой между Караваевым и Калашниковым отменён

Бой между Караваевым и Калашниковым отменён
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Поединок бойца клуба «Архангел Михаил» Артура Караваева с Андреем Калашниковым, который должен был пройти завтра, 26 февраля, в Чехии, отменён. Такое решение после долгих консультаций было принято сегодня менеджментом промоушена Oktagon.

Караваев и Калашников в настоящее время находятся в Чехии. Оба узнали об отмене боя всего за несколько часов до церемонии взвешивания. Отмечается, что каждый из них получит гонорары, а в будущих поединках будет действовать повышающий коэффициент.

После возвращения в Екатеринбург Караваев может провести бой в организации RCC на одном из предстоящих турниров.

Напомним, Артур Караваев подписал контракт с Oktagon на четыре боя в декабре 2021 года. Встреча с Калашниковым должна была стать первой в рамках этого соглашения.

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