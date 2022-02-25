Олег Тактаров: Филипп Киркоров близко, и нужно успеть обезопасить себя

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав, как правильно выполнять некоторые приёмы, использующиеся в смешанных единоборствах.



«Сложное простым языком. Главное, что детям интересно. Сказки, прибаутки. Серый волк и Красная шапочка, Филипп Киркоров близко, и нужно успеть обезопасить себя. Эти истории и ситуации более понятны, чем осотогари или ниваза», — подписал видео Тактаров.

Видео можно посмотреть на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Тактаров — первый российский чемпион UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.