Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олег Тактаров: Филипп Киркоров близко, и нужно успеть обезопасить себя

Олег Тактаров: Филипп Киркоров близко, и нужно успеть обезопасить себя
Комментарии

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав, как правильно выполнять некоторые приёмы, использующиеся в смешанных единоборствах.

«Сложное простым языком. Главное, что детям интересно. Сказки, прибаутки. Серый волк и Красная шапочка, Филипп Киркоров близко, и нужно успеть обезопасить себя. Эти истории и ситуации более понятны, чем осотогари или ниваза», — подписал видео Тактаров.

Видео можно посмотреть на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Тактаров — первый российский чемпион UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Новость по теме
«Гвардии сержанты. 1986, на пятом месяце службы». Олег Тактаров показал армейское фото
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022