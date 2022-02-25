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Александр Усик: многие написали, что я убежал. Нет!

Александр Усик: многие написали, что я убежал. Нет!
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик высказался о ситуации в своей стране, где в настоящее время проводится специальная военная операция.

«Дорогая Украина, дорогие украинцы. Многие СМИ написали, что я убежал. Нет! Ездил по работе. Я вернулся. Я дома. Друзья, нам нужно объединиться. Потому что очень тяжёлое время сейчас наступило. Меня очень сильно переполняют эмоции. Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей. Друзья, надо остановить эту войну. Мы должны это сделать все вместе», — сказал Александр в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»:

Александр в 2021 году уверенно победил британца Энтони Джошуа, благодаря чему отобрал у него все пояса. Кроме того, украинец в теории претендует на то, чтобы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и стать абсолютно лучшим в супертяжёлом весе.

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