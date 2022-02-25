Бойцу Жалгасу Жумагулову назначили следующий бой в UFC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов 4 июня проведёт поединок с представителем США Джеффом Молиной. Об этом сообщила пресс-служба Iridium, разместив соответствующий пост в официальном «инстаграме» агентства.

Фото можно посмотреть на официальной странице агентства Iridium в «Инстаграме».

33-летний Жалгас Жумагулов последний бой в UFC провёл в декабре прошлого года, уступив техническим нокаутом в первом раунде Манелю Капе. Всего в UFC он провёл четыре боя, выиграв один из них.



Что касается Молины, то он в последний раз сражался в октябре 2021 года, победив техническим нокаутом Даниэля Ласерду. В общей сложности в американском промоушене он провёл два поединка — в своём первом бою он одолел Киленга Аори.