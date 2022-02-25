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«Фёдор и Хабиб не добились тех результатов». Царукян назвал лучшего бойца в истории

«Фёдор и Хабиб не добились тех результатов». Царукян назвал лучшего бойца в истории
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Российский легковес UFC Арман Царукян поделился мыслями о самом лучшем бойце за всю историю смешанных единоборств. По мнению Армана, им является бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.

«Лучший боец ММА в истории, наверное, Жорж Сен-Пьер. Симпатизирую ему как человеку. Он провёл очень много защит, умел драться как в стойке, так и партере. Для меня это самый уникальный боец.

Почему не стандартный ответ Фёдор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов? Просто они не добились тех результатов, которые были у Сен-Пьера. Мы же говорим о лучшем бойце в истории», — рассказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее о возможном бое с Сен-Пьером высказался экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

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