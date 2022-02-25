Хамитов обратился к А. Емельяненко после его победы в бою с Монсоном

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов оставил комментарий под постом россиянина Александра Емельяненко в его «Инстаграме».



«Ну что, как вам бой?» — писал Александр после победы над ветераном ММА, уроженцем США Джеффом Монсоном.



«Саня, я не Монсон», — написал Хамитов

Напомним, Емельяненко и Монсон проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА, тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

Ранее Александр разместил серию архивных фотографий, сделанных во время тренировки со своим братом Фёдором.