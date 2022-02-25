Хамитов обратился к А. Емельяненко после его победы в бою с Монсоном
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Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов оставил комментарий под постом россиянина Александра Емельяненко в его «Инстаграме».
«Ну что, как вам бой?» — писал Александр после победы над ветераном ММА, уроженцем США Джеффом Монсоном.
«Саня, я не Монсон», — написал Хамитов
Напомним, Емельяненко и Монсон проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА, тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
Ранее Александр разместил серию архивных фотографий, сделанных во время тренировки со своим братом Фёдором.
Новость по темеАлександр Емельяненко показал, как тренировался с братом Фёдором
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