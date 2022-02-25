Поединок Тима Цзю и Террела Гауша будет перенесён

Поединок австралийского боксёра русского происхождения Тима Цзю с американцем Терреллом Гаушей, который должен был состьяться 19 марта, был перенесён. Ранее кард боксёрского вечера остался без главного боя, в котором Брайан Кастаньо должен был встретиться с чемпионом WBC, WBA и IBF американцем Джермеллом Чарло.
«Бой, запланированный на 19 марта, был отменён. Если повезёт, то я поедрусь с тем же соперником уже на следующих выходных. Я дал понять организаторам, что мне нужна дата. Я полностью готов к дебюту в США. Это то место, о котором я мечтал, но мне нужен хороший соперник. Сейчас моя основная задача – оставаться активным. Поэтому я готов драться когда угодно», — цитирует Тимофея Цзю BoxingScene.
Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. 17 июля 2021 года Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи зафиксировали ничью. В случае, если Цзю одолеет своего противника, он получит право выйти на бой с победителем боя-реванша Чарло — Кастаньо.
Последний поединок Тимофей провёл с японским боксёром Такеши Иноуэ, победив его по итогам 12 раундов. Ранее была названа дата дебюта младшего брата Тима Цзю в профессиональном боксе.
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