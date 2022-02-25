Папин: у Исмаилова есть все шансы одержать победу в бою с Дуродолой

Российский боксёр Алексей Папин поделился ожиданиями от поединка нигерийского боксёра Оланреваджу Дуродолы и российского бойца ММА Магомеда Исмаилова.



«Бешеный гном против гиганта! Я думаю, что у Магомеда есть все шансы одержать победу. Объясню почему. Регламент предполагает 4 раунда по 3 минуты. Именно из-за регламента у Магомеда есть все шансы накинуться на Дуродолу и бить его, пока есть силы. А когда силы закончатся — просто избегать боя, бороться ведь здесь нельзя. И тем не менее Дуродола — серьезный боксер: побеждал Дмитрия Кудряшова, какое-то время владел титулом WBC Silver. Но, скорее всего, Дуродола уже не тот, все-таки ему уже 40 с лишним лет. Хотя выглядит он как атлет. Я посмотрел их взвешивание — это просто гигант, он может хоть сейчас по бодибилдингу выступать.



Что касается технических навыков, то я думаю, что у Маги с этим все в порядке. Его брат является тренером по боксу, ему достаточно неплохо подтянули ударку после первого боя с Минеевым. Можно заметить существенный прогресс в его стойке. Но, конечно же, профессиональный бокс и ММА — абсолютно разные вещи. Если бы поединок предполагал хотя бы 8 раундов, Дуродола бы не оставил Маге шансов. А так — профессиональный бокс ведь начинается только после четырех-шести раундов. Дуродола только начнет присматриваться, включаться, а поединок уже закончится. Мага же будет колотить его с первых минут. Этот поединок больше похож на любительский бокс, в котором, как я думаю, Дуродола крайне не силен", — приводит слова Папина Metaratings.



35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом даже потеряв сознание.



41-летний Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд в боксе — 37 побед, 34 из которых были добыты нокаутами, и 9 поражений. В своё время нигериец досрочно победил Дмитрия Кудряшова, а затем проиграл россиянину техническим нокаутом в реванше.