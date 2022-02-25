Кирилл Сидельников проиграл Гокхану Сарычаму на турнире Bellator 275

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников потерпел поражение в поединке с турецким спортсменом Гокханом Сарычамом на турнире Bellator 275 в Дублине. Бой продлился все три раунда и завершился победой Сарикама единогласным решением судей.



Bellator 275



Гегард Мусаси — Остин Вандерфорд

Шинейд Кавана — Лиа Маккорт

Киран Кларк — Абу Тоункара

Хасан Магомедшарипов — Хосе Санчес

Джорнел Луго — Брайан Мур



Предварительный кард



Бретт Джонс — Хуршед Кахоров

Дэйви Гэллон — Чарли Лири

Дэнни Маккормак — Стефани Пейдж

Дэрра Келли — Джуниор Морган

Даниэле Скатиззи — Владимир Токов

Гокхан Сарычам — Кирилл Сидельников — победа Сарычама единогласным решением судей

Натан Келли — Скотт Педерсен — победа Келли единогласным решением судей

Ли Хэммонд — Джейми Хэй — победа Хэммонд техническим нокаутом в первом раунде.