Кирилл Сидельников проиграл Гокхану Сарычаму на турнире Bellator 275

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников потерпел поражение в поединке с турецким спортсменом Гокханом Сарычамом на турнире Bellator 275 в Дублине. Бой продлился все три раунда и завершился победой Сарикама единогласным решением судей.
Bellator 275
Гегард Мусаси — Остин Вандерфорд
Шинейд Кавана — Лиа Маккорт
Киран Кларк — Абу Тоункара
Хасан Магомедшарипов — Хосе Санчес
Джорнел Луго — Брайан Мур
Предварительный кард
Бретт Джонс — Хуршед Кахоров
Дэйви Гэллон — Чарли Лири
Дэнни Маккормак — Стефани Пейдж
Дэрра Келли — Джуниор Морган
Даниэле Скатиззи — Владимир Токов
Гокхан Сарычам — Кирилл Сидельников — победа Сарычама единогласным решением судей
Натан Келли — Скотт Педерсен — победа Келли единогласным решением судей
Ли Хэммонд — Джейми Хэй — победа Хэммонд техническим нокаутом в первом раунде.
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