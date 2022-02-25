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Владимир Токов победил Скатиции на турнире Bellator 275

Владимир Токов победил Скатиции на турнире Bellator 275
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Токов одержал победу в поединке с итальянским спортсменом Даниэле Скатицци на турнире Bellator 275 в Дублине. Бой продлился все три раунда и завершился победой Токова единогласным решением судей.

Bellator 275

Гегард Мусаси — Остин Вандерфорд
Шинейд Кавана — Лиа Маккорт
Киран Кларк — Абу Тоункара
Хасан Магомедшарипов — Хосе Санчес
Джорнел Луго — Брайан Мур

Предварительный кард

Бретт Джонс — Хуршед Кахоров
Дэйви Гэллон — Чарли Лири
Дэнни Маккормак — Стефани Пейдж
Дэрра Келли — Джуниор Морган
Даниэле Скатиззи — Владимир Токов — победа Токова единогласным решением судей
Гокхан Сарычам — Кирилл Сидельников — победа Сарычама единогласным решением судей
Натан Келли — Скотт Педерсен — победа Келли единогласным решением судей
Ли Хэммонд — Джейми Хэй — победа Хэммонд техническим нокаутом в первом раунде.

Bellator 275: Токов разобрался легко. Чем ответит Магомедшарипов? В Дублине — жара! LIVE! Bellator 275: Токов разобрался легко. Чем ответит Магомедшарипов? В Дублине — жара! LIVE!
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