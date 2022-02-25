Всемирный боксерский совет не будет признавать поединки в России

Всемирный боксёрский совет (WBC) не будет признавать или утверждать поединки на территории России в связи с ситуацией на территории Украины, сообщает официальный сайт организации.



«В интересах мира WBC, как мировой руководящий орган в нашем виде спорта, проголосовал в соответствии с нашей историей и совестью за отмену санкционирования WBC в России до тех пор, пока этот конфликт не будет разрешен приемлемым образом. WBC ведёт переговоры с другими санкционирующими организациями и всеми представителями бокса, чтобы добиться мира. Мы самым решительным образом осуждаем эту войну, требуем мира в регионе и после тщательного обсуждения полны решимости предпринять эти действия», — гласит заявление WBC.



Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.