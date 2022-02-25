Эмоциональная реакция Макгрегора на бой соотечественницы на Bellator 275. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский спортсмен Конор Макгрегор посетил турнир Bellator 275, который проходит в Дублине. Макгрегор на трибунах очень яро переживал за соотечественницу, Дэнни Маккормак, в поединке со Стефани Пейдж.
Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.
Несмотря на поддержку Макгрегора, Маккормак проиграла свой бой уже в первом раунде — Пейдж удалось нокаутировать соперницу.
Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде — после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время ирландец продолжает восстановление после того перелома.
Bellator 275
Гегард Мусаси — Остин Вандерфорд
Шинейд Кавана — Лиа Маккорт
Киран Кларк — Абу Тоункара
Хасан Магомедшарипов — Хосе Санчес
Джорнел Луго — Брайан Мур
Предварительный кард
Бретт Джонс — Хуршед Кахоров
Дэйви Гэллон — Чарли Лири
Дэнни Маккормак — Стефани Пейдж — победа Пейдж техническим нокаутом в первом раунде
Дэрра Келли — Джуниор Морган — победа Келли приёмом в первом раунде
Даниэле Скатиззи — Владимир Токов — победа Токова единогласным решением судей
Гокхан Сарычам — Кирилл Сидельников — победа Сарычама единогласным решением судей
Натан Келли — Скотт Педерсен — победа Келли единогласным решением судей
Ли Хэммонд — Джейми Хэй — победа Хэммонд техническим нокаутом в первом раунде.
- 26 февраля 2022
-
00:20
- 25 февраля 2022
-
23:18
-
22:41
-
22:36
-
22:13
-
22:03
-
21:02
-
19:41
-
18:51
-
16:59
-
16:16
-
15:20
-
14:55
-
14:33
-
13:56
-
12:47
-
12:26
-
11:50
-
10:58
-
10:13
-
09:48
-
09:15
-
00:59
- 24 февраля 2022
-
22:04
-
20:49
-
19:55
-
18:55
-
17:53
-
16:20
-
14:55
-
13:45
-
12:57
-
11:46
-
11:05
-
09:49