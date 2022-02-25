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Эмоциональная реакция Макгрегора на бой соотечественницы на Bellator 275. Видео

Эмоциональная реакция Макгрегора на бой соотечественницы на Bellator 275. Видео
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский спортсмен Конор Макгрегор посетил турнир Bellator 275, который проходит в Дублине. Макгрегор на трибунах очень яро переживал за соотечественницу, Дэнни Маккормак, в поединке со Стефани Пейдж.

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Несмотря на поддержку Макгрегора, Маккормак проиграла свой бой уже в первом раунде — Пейдж удалось нокаутировать соперницу.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде — после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время ирландец продолжает восстановление после того перелома.

Bellator 275

Гегард Мусаси — Остин Вандерфорд
Шинейд Кавана — Лиа Маккорт
Киран Кларк — Абу Тоункара
Хасан Магомедшарипов — Хосе Санчес
Джорнел Луго — Брайан Мур

Предварительный кард

Бретт Джонс — Хуршед Кахоров
Дэйви Гэллон — Чарли Лири
Дэнни Маккормак — Стефани Пейдж — победа Пейдж техническим нокаутом в первом раунде
Дэрра Келли — Джуниор Морган — победа Келли приёмом в первом раунде
Даниэле Скатиззи — Владимир Токов — победа Токова единогласным решением судей
Гокхан Сарычам — Кирилл Сидельников — победа Сарычама единогласным решением судей
Натан Келли — Скотт Педерсен — победа Келли единогласным решением судей
Ли Хэммонд — Джейми Хэй — победа Хэммонд техническим нокаутом в первом раунде.

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