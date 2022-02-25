Эмоциональная реакция Макгрегора на бой соотечественницы на Bellator 275. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский спортсмен Конор Макгрегор посетил турнир Bellator 275, который проходит в Дублине. Макгрегор на трибунах очень яро переживал за соотечественницу, Дэнни Маккормак, в поединке со Стефани Пейдж.

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Несмотря на поддержку Макгрегора, Маккормак проиграла свой бой уже в первом раунде — Пейдж удалось нокаутировать соперницу.



Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде — после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время ирландец продолжает восстановление после того перелома.



Bellator 275



Гегард Мусаси — Остин Вандерфорд

Шинейд Кавана — Лиа Маккорт

Киран Кларк — Абу Тоункара

Хасан Магомедшарипов — Хосе Санчес

Джорнел Луго — Брайан Мур



Предварительный кард



Бретт Джонс — Хуршед Кахоров

Дэйви Гэллон — Чарли Лири

Дэнни Маккормак — Стефани Пейдж — победа Пейдж техническим нокаутом в первом раунде

Дэрра Келли — Джуниор Морган — победа Келли приёмом в первом раунде

Даниэле Скатиззи — Владимир Токов — победа Токова единогласным решением судей

Гокхан Сарычам — Кирилл Сидельников — победа Сарычама единогласным решением судей

Натан Келли — Скотт Педерсен — победа Келли единогласным решением судей

Ли Хэммонд — Джейми Хэй — победа Хэммонд техническим нокаутом в первом раунде.