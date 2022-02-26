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В WBC подтвердили дату и место проведения боя Фьюри и Уайта

В WBC подтвердили дату и место проведения боя Фьюри и Уайта
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Титульный поединок между между чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом состоится 23 апреля, сообщает Boxing Scene. Поединок пройдёт на стадионе «Уэмбли».

Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с украинцем Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать от украинца реванш. По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым является Уайт.

Ранее Тайсон Фьюри в октябре 2021 года отстоял свой чемпионский пояс в бою против американца Деондея Уайлдера. Фьюри нокаутировал своего оппонента в 11-м раунде.

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