В WBC подтвердили дату и место проведения боя Фьюри и Уайта

Титульный поединок между между чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом состоится 23 апреля, сообщает Boxing Scene. Поединок пройдёт на стадионе «Уэмбли».



Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с украинцем Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать от украинца реванш. По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым является Уайт.



Ранее Тайсон Фьюри в октябре 2021 года отстоял свой чемпионский пояс в бою против американца Деондея Уайлдера. Фьюри нокаутировал своего оппонента в 11-м раунде.