Макс Топор проиграл своему бывшему тренеру техническим нокаутом

Боец смешанных единоборств Макс Щербаков по прозвищу Топор проиграл своему бывшему тренеру Альберту Кармазяну. Бой прошёл в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Поединок завершился победой Карамзяна в третьем раунде техническим нокаутом. Начало боя осталось за Максом Топором, которому помогали агрессия и солидное преимущество в весе. Альберт Кармазян отвечал одиночными, но техничными и точными ударами, вскоре разбившими лицо сопернику. Во втором раунде Топор заметно подсел физически, после чего начал принимать всё больший урон. На третий раунд Макс уже не вышел — бой был остановлен.
Напомним, между Щербаковым и Кармазяном возникла перепалка в раздевалке после боя Топора с Максимом Новосёловым, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.
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