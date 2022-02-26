Макс Топор проиграл своему бывшему тренеру техническим нокаутом

Боец смешанных единоборств Макс Щербаков по прозвищу Топор проиграл своему бывшему тренеру Альберту Кармазяну. Бой прошёл в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».



Поединок завершился победой Карамзяна в третьем раунде техническим нокаутом. Начало боя осталось за Максом Топором, которому помогали агрессия и солидное преимущество в весе. Альберт Кармазян отвечал одиночными, но техничными и точными ударами, вскоре разбившими лицо сопернику. Во втором раунде Топор заметно подсел физически, после чего начал принимать всё больший урон. На третий раунд Макс уже не вышел — бой был остановлен.



Напомним, между Щербаковым и Кармазяном возникла перепалка в раздевалке после боя Топора с Максимом Новосёловым, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.