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Бой Петровского и Ойяла на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» закончился скандалом

Бой Петровского и Ойяла на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» закончился скандалом
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Бой между россиянином Марком Петровским и кенийским спортсменом Коллинсом Ойялом закончился скандалом. Поединок носил статус соглавного боя на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» в Москве.

Поединок начинался в неспешном ритме, Петровский имел небольшое преимущество. Однако после двух раундов бой был внезапно остановлен врачами, а победителем объявлен российский спортсмен.

Ойял в ринге демонстративно прошёл взад-вперёд, выкрикивая: «Почему?» После этого кениец лёг на ринг, раскинув руки, а затем и вовсе стал отжиматься, чтобы показать, что он в полном порядке, однако решение докторов к тому моменту уже было передано судьям и Ойял был объявлен проигравшим.

Этот бой был дебютным для Петровского в профессиональном боксе.

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