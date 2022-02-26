Бой Петровского и Ойяла на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» закончился скандалом

Бой между россиянином Марком Петровским и кенийским спортсменом Коллинсом Ойялом закончился скандалом. Поединок носил статус соглавного боя на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» в Москве.



Поединок начинался в неспешном ритме, Петровский имел небольшое преимущество. Однако после двух раундов бой был внезапно остановлен врачами, а победителем объявлен российский спортсмен.



Ойял в ринге демонстративно прошёл взад-вперёд, выкрикивая: «Почему?» После этого кениец лёг на ринг, раскинув руки, а затем и вовсе стал отжиматься, чтобы показать, что он в полном порядке, однако решение докторов к тому моменту уже было передано судьям и Ойял был объявлен проигравшим.



Этот бой был дебютным для Петровского в профессиональном боксе.