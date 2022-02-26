Сауль Альварес проведёт бой с Дмитрием Биволом
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Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес подписал контракт на два боя с DAZN, сообщает Boxing Scene.
По данным источника, 7 мая Альварес встретится с российским чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом. В случае победы он Альварес проведёт боя с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Этот поединок может пройти 17 сентября.
Альварес в ноябре нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Альварес в 2021 году провёл три поединка и сумел завоевать все титулы во втором среднем весе, что сделало его первым боксёром в истории, который стал абсолютным чемпионом в этой категории.
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