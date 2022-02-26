Исмаилов: у меня заболели руки, когда я попал Дуродолу основательно

Российский смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился эмоциями после боя с нигерийским боксёром Оланреваджу Дуродолой.



«Я же не мог в первом раунде оставить свои руки. Я понимал, что надо работать все четыре, я настраивался на четыре раунда. У меня заболели руки, когда я попал ему основательно в первом раунде. Все говорили, что меня прикончат. Мол, куда он идет? Дуродола гигант – накачанный весь, надутый. Я понимал, что мне нужно начать бой, и я пойму, что происходит, какие у меня шансы и что надо делать», — приводит слова Исмаилова РЕН ТВ.



Бой продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).



Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью. Дуродола, в свою очередь, отпраздновал 37 побед и потерпел десять поражений. Для нигерийца это поражение стало вторым за последние три боя.