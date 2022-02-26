Бивол отреагировал на назначение боя с Альваресом

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол разместил новый пост в своём «инстаграме», где отреагировал на назначения поединка с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.
«Дата моего следующего боя и следующей защиты титула WBA, наконец, объявлена, впереди много работы», — написал Бивол.
Фотографию можно посмотреть на станице Дмитрия Бивола в «Инстаграме».
Напомним, 11 декабря 2021 года Бивол одержал победу над Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).
Альварес в ноябре нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса.
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