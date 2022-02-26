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Вячеслав Дацик: хорошие слова мне сегодня сказал Лебедев

Вячеслав Дацик: хорошие слова мне сегодня сказал Лебедев
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав совместное фото с экс-чемпионом мира WBA, IBF Денисом Лебедевым.

«Хорошие слова мне сегодня сказал. Соперника нужно выбирать правильно», — написал Дацик.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Вячеслава Дацика в «Инстаграме».

Напомним, не так давно стало известно, что Лебедев, в декабре 2019 года объявивший о завершении карьеры, принял решение её возобновить. Свой путь в профессиональном боксе Денис начинал в 2001 году. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2019 года, уступив представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей. В общей сложности в его активе 32 победы и 3 поражения в 36 боях. Один поединок был признан несостоявшимся.

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