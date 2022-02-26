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Джиган ответил на вопрос по поводу боя с Исмаиловым

Джиган ответил на вопрос по поводу боя с Исмаиловым
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Известный рэпер Джиган ответил на вопрос относительно возможности провести бой со знаменитым бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.

«Мага? Нет, он не хочет со мной боксировать. Говорит, что побьёт меня», — сказал Джиган (видеозапись доступна на странице журналиста Игоря Лазорина в «Инстаграме»).

Напомним, в ночь на 26 февраля мск Исмаилов одержал победу в поединке с нигерийским боксёром Оланреваджу Дуродолой. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой продлился все четыре раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). В общей сложности в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения и один бой закончился вничью.

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