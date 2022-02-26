Макгрегор ответил на вопрос относительно возможного боя с Джейком Полом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор высказался об известном блогере Джейке Поле, увлекающимся единоборствами, признавшись, что не смотрел его поединок с Тайроном Вудли.
«На самом деле я не смотрел тот бой. Он осуществил всего пару тысяч продаж. Даже не обращаю внимания на такие вещи.
Бой с Полом? Кто знает? Никогда не говори никогда», — приводит слова Макгрегора Mirror.
Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
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