Макс Топор, проигравший нокаутом экс-тренеру, заявил, что в их конфликте поставлена точка

Боец смешанных единоборств Макс Щербаков по прозвищу Топор прокомментировал поражение нокаутом, которое он потерпел в поединке со своим бывшим тренером Альбертом Кармазяном.



«Тренироваться больше, становиться лучше, сильнее. Надеюсь, мы показали зрителям хорошее шоу. В принципе, мы всё это делаем по большей части для вас, для того чтобы вы могли насладиться настоящим характером, настоящими боями. Конечно, для меня он очень неудобный соперник, но тем не менее сделал всё что мог.



Любое противостояние среди мужчин, оно укрепляет, потому что мы друг другу доказываем, отстаиваем каждый свою правду, закаляем её, закрепляем в бою, тем самым рождая новые шрамы на теле и рубцуя шрамы эмоциональные, выстраивая мосты дружбы и доверия, доказывая таким вот путём. Точка в конфликте, конечно, поставлена. По-другому быть не могло», — приводит слова Щербакова РЕН ТВ.



Напомним, между Щербаковым и Кармазяном возникла перепалка в раздевалке после боя Топора с Максимом Новосёловым, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.