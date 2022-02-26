Александр Емельяненко: кого следующего бить будем? ММА, бокс или голые кулаки?

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», выразив заинтересованность в проведении следующего поединка по правилам ММА, бокса и на голых кулаках.



«Кого следующего бить будем и по какой дисциплине? ММА, бокс или голые кулаки?» — написал Александр.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.