Хабиб Нурмагомедов назвал самого недооценённого бойца ММА

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «твиттере», где поздравил чемпиона Bellator в среднем весе Гегарда Мусаси с победой в поединке с представителем США Остином Вандерфордом.



«Самый недооценённый боец ММА на сегодняшний день. Поздравляю, Гегард», — написал Нурмагомедов.



Мусаси встречался с Вандерфордом в ночь на 26 февраля в Дублине на турнире Bellator 275. Их противостояние стало главным событием спортивного шоу. Бой завершился в первом раунде после того, как Мусаси за 1,25 минуты нокаутировал соперника. Таким образом, Мусаси защитил свой титул. В общей сложности в смешанных единоборствах Гегард одержал 49 побед, потерпел 7 поражений, а также дважды заканчивал бой вничью.

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