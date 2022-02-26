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«Он не сможет выдержать мой темп». Ковингтон — о потенциальном бое с Адесаньей

«Он не сможет выдержать мой темп». Ковингтон — о потенциальном бое с Адесаньей
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Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон заявил о желании провести поединок с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Я не против того, чтобы подняться в средний вес и побить Адесанью. Не сказал бы, что этот парень обладает большим арсеналом бойцовских навыков. Он не сможет выдержать мой темп. Знаю, что могу опрокинуть его и следом расправиться. У меня будет много вариантов. Если шанса на третий бой с Усманом так и не представится, кое-какие варианты найдутся», — приводит слова Ковингтона Yahoo Sports.

Напомним, следующий бой Ковингтон проведёт с соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 272. Спортивное мероприятие состоится в ночь на 5 марта по московскому времени.

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