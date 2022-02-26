«Он не сможет выдержать мой темп». Ковингтон — о потенциальном бое с Адесаньей

Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон заявил о желании провести поединок с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.



«Я не против того, чтобы подняться в средний вес и побить Адесанью. Не сказал бы, что этот парень обладает большим арсеналом бойцовских навыков. Он не сможет выдержать мой темп. Знаю, что могу опрокинуть его и следом расправиться. У меня будет много вариантов. Если шанса на третий бой с Усманом так и не представится, кое-какие варианты найдутся», — приводит слова Ковингтона Yahoo Sports.

Напомним, следующий бой Ковингтон проведёт с соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 272. Спортивное мероприятие состоится в ночь на 5 марта по московскому времени.