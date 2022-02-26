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Альварес отреагировал на назначение боя с Биволом

Альварес отреагировал на назначение боя с Биволом
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Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес разместил новый пост в своём «инстаграме», где высказался о назначении поединка с действующим чемпионом мира по версии WBA, россиянином Дмитрием Биволом.

«Это случилось! Я буду драться 7 мая с Дмитрием Биволом за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе в категории до 175 фунтов. Мы подтвердим место проведения в ближайшее время», — написал Альварес.

Фото можно посмотреть на официальной странице Сауля Альвареса в «Инстаграме».

В ноябре прошлого года Альварес нокаутировал американца Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса.

Что касается Бивола, то он в декабре 2021 года одержал победу в бою с Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге.

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