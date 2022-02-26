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Рябинский: бой Бивола с Канело рано или поздно должен был состояться

Рябинский: бой Бивола с Канело рано или поздно должен был состояться
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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал предстоящий поединок российского боксёра, чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Это будет очень конкурентный и интересный поединок. Я очень рад, что нам удалось организовать этот бой, это большой шанс для Димы. «Мир бокса» занимался его профессиональной карьерой с самого её начала, и мы гордимся тем, что помогли ему проявить его потенциал и показать этого талантливого боксёра всему миру.

Это бой должен был рано или поздно состояться, поклонники бокса хотят увидеть бой, в котором Канело столкнётся с настоящим вызовом. Говорить, что для Димы это будет простой бой с большими шансами на победу, было бы неправильно. Сауль Альварес — один из лучших, если не лучший боксёр в мире. Но хороший боксёр и должен встречаться с лучшими», — приводит слова Рябинского пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

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