«Легенда». Арман Царукян поздравил Гегарда Мусаси с победой

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян поздравил Гегарда Мусаси с победой в поединке с Остином Вандерфордом.
«Легенда», — написал в своём «инстаграме» Царукян.
Напомним, Мусаси защищал свой титул в среднем весе. Бой завершился в первом раунде после того, как Мусаси за 1,25 минуты нокаутировал своего соперника. Всего в смешанных единоборствах Гегард одержал 49 побед, потерпел 7 поражений и дважды заканчивал бой вничью.
Также в рамках турнира Bellator 275 российский боец смешанных единоборств Владимир Токов одержал победу в поединке с итальянским спортсменом Даниэле Скатицци. Ещё один россиянин Кирилл Сидельников уступил представителю Турции Гёкхану Сарычаму. Россиянин Хасан Магомедшарипов победил представителя Испании Хосе Санчеса.
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