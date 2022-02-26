Полный кард UFC Вегас 49 с главным поединком Ислам Махачев — Бобби Грин

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 49, главным событием которого станет противостояние между Исламом Махачевым и Бобби Грином.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC Вегас 49.
Основной кард
Ислам Махачев (№4) — Бобби Грин — промежуточный вес
Миша Циркунов — Веллингтон Турман — средний вес
Джи Йон Ким — Присцила Качоэйра — женский наилегчайший вес
Арман Царукян (№13) — Йоэль Альварез — лёгкий вес
Армен Петросян — Грегори Родригес — средний вес
Предварительный кард
Жу Ронг — Игнасио Бахамондес — лёгкий вес
Жозиане Нунес — Рамона Паскуаль — женский полулёгкий вес
Терренс Маккинни — Фарес Зиам — лёгкий вес
Алехандро Перес — Джонатан Мартинес — полулёгкий вес
Рамиз Брахимай — Майкл Гиллмор — полусредний вес
Виктор Альтамирано — Карлос Эрнандес — наилегчайший вес.
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