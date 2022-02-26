Полный кард UFC Вегас 49 с главным поединком Ислам Махачев — Бобби Грин

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 49, главным событием которого станет противостояние между Исламом Махачевым и Бобби Грином.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Вегас 49.



Основной кард



Ислам Махачев (№4) — Бобби Грин — промежуточный вес

Миша Циркунов — Веллингтон Турман — средний вес

Джи Йон Ким — Присцила Качоэйра — женский наилегчайший вес

Арман Царукян (№13) — Йоэль Альварез — лёгкий вес

Армен Петросян — Грегори Родригес — средний вес



Предварительный кард

Жу Ронг — Игнасио Бахамондес — лёгкий вес

Жозиане Нунес — Рамона Паскуаль — женский полулёгкий вес

Терренс Маккинни — Фарес Зиам — лёгкий вес

Алехандро Перес — Джонатан Мартинес — полулёгкий вес

Рамиз Брахимай — Майкл Гиллмор — полусредний вес

Виктор Альтамирано — Карлос Эрнандес — наилегчайший вес.