Дуродола: организаторы обещали, что в бою с Исмаиловым не будет объявления победителя

Нигерийский боксёр Оланреваджу Дуродола прокомментировал поражение в поединке с российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.



«Обещали перчатки по 10 унций, дали по 16. Плюс не дали времени на разминку. Также обещали, что в бою не будет объявления победителя, но в итоге сделали наоборот», — рассказал Дуродола в интервью YouTube-каналу «УШАТАЙКА».



Бой продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).



Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью. Дуродола, в свою очередь, отпраздновал 37 побед и потерпел 10 поражений. Для нигерийца это поражение стало вторым за последние три боя.