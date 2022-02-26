Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дуродола: организаторы обещали, что в бою с Исмаиловым не будет объявления победителя

Дуродола: организаторы обещали, что в бою с Исмаиловым не будет объявления победителя
Комментарии

Нигерийский боксёр Оланреваджу Дуродола прокомментировал поражение в поединке с российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.

«Обещали перчатки по 10 унций, дали по 16. Плюс не дали времени на разминку. Также обещали, что в бою не будет объявления победителя, но в итоге сделали наоборот», — рассказал Дуродола в интервью YouTube-каналу «УШАТАЙКА».

Бой продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).

Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью. Дуродола, в свою очередь, отпраздновал 37 побед и потерпел 10 поражений. Для нигерийца это поражение стало вторым за последние три боя.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022