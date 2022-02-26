Камару Усман дал прогноз на бой Ислам Махачев — Бобби Грин

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился ожиданиями от поединка между российским бойцом Исламом Махачевым и американцем Бобби Грином.



«Я бы с радостью поставил на Грина, но стоит признать, он недостаточно беспокоится, выиграет он или нет. Бобби хочет поразвлекать фанатов. При этом ему предстоит встретиться с таким опасным соперником, как Махачев, который очень сконцетрирован на бое, он нацелен на титульный бой. Думаю, Ислам сделает всё, чтобы выполнить свою работу и победить», — приводит слова Усмана BJPenn.



Бой Махачева и Грина состоится в ночь с 25 на 26 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада). Сперва Махачев должен был сразиться с Бенеилом Дариушем, однако тот был вынужден сняться из-за травмы лодыжки.