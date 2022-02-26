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Имран Букуев победил Арена Акопяна и стал чемпионом ACA в наилегчайшем весе

Имран Букуев победил Арена Акопяна и стал чемпионом ACA в наилегчайшем весе
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Российский боец смешанных единоборств Имран Букуев одержал победу над соотечественником Ареном Акопяном. Бой прошёл в рамках турнира АСА 136 и завершился уже во втором раунде — Букуев оформил победу успешным удушающим приёмом.

Таким образом, Букуев завоевал чемпионский пояс лиги АСА в наилегчайшем весе.

Эта победа для Букуева стала 14-й в карьере при двух поражениях. В последнем поединке Букуев одержал победу над Майконом Сильваном единогласным решением судей. Бой состоялся в октябре прошлого года.

Арен Акопян проводил первый поединок с мая 2021 года, где на турнире АСА 123 он победил Руана де Лиму сабмишеном (удушение гильотиной) в первом раунде. Поражение от Букуева стало для Акопяна третьим в карьере в 15 поединках.

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