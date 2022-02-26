Имран Букуев победил Арена Акопяна и стал чемпионом ACA в наилегчайшем весе

Российский боец смешанных единоборств Имран Букуев одержал победу над соотечественником Ареном Акопяном. Бой прошёл в рамках турнира АСА 136 и завершился уже во втором раунде — Букуев оформил победу успешным удушающим приёмом.



Таким образом, Букуев завоевал чемпионский пояс лиги АСА в наилегчайшем весе.



Эта победа для Букуева стала 14-й в карьере при двух поражениях. В последнем поединке Букуев одержал победу над Майконом Сильваном единогласным решением судей. Бой состоялся в октябре прошлого года.



Арен Акопян проводил первый поединок с мая 2021 года, где на турнире АСА 123 он победил Руана де Лиму сабмишеном (удушение гильотиной) в первом раунде. Поражение от Букуева стало для Акопяна третьим в карьере в 15 поединках.