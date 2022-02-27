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Царукян победил Альвареза на турнире UFC

Царукян победил Альвареза на турнире UFC
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В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) проходи турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 49 В рамках основного карда россиянин Арман Царукян встретился с испанцем Йоэлtv Альварезом.

Поединок закончился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом. Таким образом, Царукян одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.

Главным событием турнира станет противостояние между россиянином Исламом Махачевым и американцем Бобби Грином.

UFC Вегас 49.

Основной кард
Ислам Махачев (№4) — Бобби Грин — промежуточный вес
Миша Циркунов — Веллингтон Турман — средний вес
Джи Йон Ким — Присцила Качоэйра — женский наилегчайший вес
Арман Царукян (№13) — Йоэль Альварез — лёгкий вес
Армен Петросян — Грегори Родригес — средний вес

UFC 2022. UFC Fight Night 202, Лас-Вегас, США
Арман Царукян (W) - Йоэль Альварез
27 февраля 2022, воскресенье. 03:45 МСК
Арман Царукян
Окончено
TKO
Йоэль Альварез
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