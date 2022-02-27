Царукян победил Альвареза на турнире UFC

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) проходи турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 49 В рамках основного карда россиянин Арман Царукян встретился с испанцем Йоэлtv Альварезом.

Поединок закончился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом. Таким образом, Царукян одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.

Главным событием турнира станет противостояние между россиянином Исламом Махачевым и американцем Бобби Грином.

UFC Вегас 49.

Основной кард

Ислам Махачев (№4) — Бобби Грин — промежуточный вес

Миша Циркунов — Веллингтон Турман — средний вес

Джи Йон Ким — Присцила Качоэйра — женский наилегчайший вес

Арман Царукян (№13) — Йоэль Альварез — лёгкий вес

Армен Петросян — Грегори Родригес — средний вес