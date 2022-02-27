Петросян победил Родригеса на UFC Вегас 49

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) проходи турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 49. В рамках основного карда армянин Армен Петросян встретился с бразильцем Грегори Родригесом.

Бой продлился все три раунда и закончился победой армянина раздельным решением судей. Для Петросяна эта победа стала восьмой в смешанных единоборствах при одном поражении. Родригес, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в MMA. Также на его счету 11 побед.

Главным событием турнира станет противостояние между россиянином Исламом Махачевым и американцем Бобби Грином.

Ранее россиянин Арман Царукян победил испанца Йоэля Альвареза.

UFC Вегас 49.

Основной кард

Ислам Махачев (№4) — Бобби Грин — промежуточный вес

Миша Циркунов — Веллингтон Турман — средний вес

Джи Йон Ким — Присцила Качоэйра — женский наилегчайший вес

Арман Царукян (№13) — Йоэль Альварез — лёгкий вес

Армен Петросян — Грегори Родригес — средний вес