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Петросян победил Родригеса на UFC Вегас 49

Петросян победил Родригеса на UFC Вегас 49
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В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) проходи турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 49. В рамках основного карда армянин Армен Петросян встретился с бразильцем Грегори Родригесом.

Бой продлился все три раунда и закончился победой армянина раздельным решением судей. Для Петросяна эта победа стала восьмой в смешанных единоборствах при одном поражении. Родригес, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в MMA. Также на его счету 11 побед.

Главным событием турнира станет противостояние между россиянином Исламом Махачевым и американцем Бобби Грином.

Ранее россиянин Арман Царукян победил испанца Йоэля Альвареза.

UFC Вегас 49.

Основной кард

Ислам Махачев (№4) — Бобби Грин — промежуточный вес
Миша Циркунов — Веллингтон Турман — средний вес
Джи Йон Ким — Присцила Качоэйра — женский наилегчайший вес
Арман Царукян (№13) — Йоэль Альварез — лёгкий вес
Армен Петросян — Грегори Родригес — средний вес

UFC 2022. UFC Fight Night 202, Лас-Вегас, США
Армен Петросян (W) - Грегори Родригес
27 февраля 2022, воскресенье. 03:15 МСК
Армен Петросян
Окончено
SD
Грегори Родригес
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