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Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде

Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде
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В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 49 В рамках основного карда россиянин Ислам Махачев встретился с американцем Бобби Грином.

Поединок закончился победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Таким образом, Царукян одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственнои поражении. 3 октября в рамках турнира UFC 192 Махачев проиграл Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.

Этот бой стал главным событием турнира.

UFC Вегас 49.

Основной кард
Ислам Махачев (№4) — Бобби Грин — промежуточный вес
Миша Циркунов — Веллингтон Турман — средний вес
Джи Йон Ким — Присцила Качоэйра — женский наилегчайший вес
Арман Царукян (№13) — Йоэль Альварез — лёгкий вес
Армен Петросян — Грегори Родригес — средний вес

UFC 2022. UFC Fight Night 202, Лас-Вегас, США
Ислам Махачев (W) - Бобби Грин
27 февраля 2022, воскресенье. 05:15 МСК
Ислам Махачев
Окончено
TKO
Бобби Грин
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