Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 49 В рамках основного карда россиянин Ислам Махачев встретился с американцем Бобби Грином.



Поединок закончился победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Таким образом, Царукян одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственнои поражении. 3 октября в рамках турнира UFC 192 Махачев проиграл Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.



Этот бой стал главным событием турнира.



UFC Вегас 49.



Основной кард

Ислам Махачев (№4) — Бобби Грин — промежуточный вес

Миша Циркунов — Веллингтон Турман — средний вес

Джи Йон Ким — Присцила Качоэйра — женский наилегчайший вес

Арман Царукян (№13) — Йоэль Альварез — лёгкий вес

Армен Петросян — Грегори Родригес — средний вес