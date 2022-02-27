Результаты турнира MMA Серия-49

26 февраля в Люберцах (Россия) состоялся очередной турнир ММА Серии. Он включил в себя 13 боёв.
Мухриддин Жавлиев (Узбекистан) победил Ивана Кутузова (Россия) сабмишеном в 1 раунде (1:07).
Озгорбек Бегиликов (Кыргызстан) победил Кирилла Белоглазова (Россия) ТКО в 1 раунде (4:25).
Камиль Герейханов (Россия) победил Александра Жаркина (Россия) болевым приёмом в 1 раунде (1:58).
Казбек Калабеков (Россия) победил Сайфуллу Джамалдинова (Россия) единогласным решением судей.
Алексей Воеводин (Россия) победил Акбаржона Исломбоева (Узбекистан) единогласным решением судей.
Ислам Камолдинов (Узбекистан) победил Елвина Наджафова (Азербайджан) сабмишеном в 1 раунде (2:45) в рамках 1/4 финала гран-при 77 кг.
Шарапутдин Абдусаламов (Россия) победил Турала Фарзалиева (Азербайджан) ТКО в 1 раунде (2:35) в рамках 1/4 финала гран-при 77 кг.
Димитрий Андрюшко (Россия) победил Михая Бачу (Молдова) болевым приёмом в 1 раунде (1:31) в рамках 1/4 финала гран-при 105 кг.
Денис Архиреев (Россия) победил Пурию Немати (Иран) ТКО в 1 раунде (1:30) в рамках 1/4 финала гран-при 105 кг.
Иван Еременко (Россия) победил Абдрасула Нурсултана Уулу (Кыргызстан) КО в 1 раунде (1:25).
Шамиль Абдулхаликов (Россия) победил Алирезу Шариати (Иран) ТКО во 2 раунде (4:15).
Осмонбег Куканиев (Таджикистан) победил Кодирхона Ганиева (Узбекистан) удушающим приёмом в 1раунде (2:02).
Ильяс Якубов (Россия) победил Романа Карасева (Россия) удушающим приёмом в 1 раунде (4:45).
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