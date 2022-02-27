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Махачев дал прогноз на бой Оливейра — Гэтжи

Махачев дал прогноз на бой Оливейра — Гэтжи
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Российский боец UFC Ислам Махачев дал прогноз на бой Джастин ГэтжиЧарльз Оливейра.

«Думаю, это будет хороший бой, потому что эти ребята высокого уровня», — сказал Махачев. «Чарльз улучшил свою ударную технику, и у него больше [навыков] в партере, чем у Джастина. Думаю, что они немного порубятся в стойке, затем Чарльз свалит его на землю, возьмёт его спину и финиширует там. Например, в третьем или во втором раунде», – приводит слова Махачева MMAJunkie.

Отметим, что Конор Макгрегор настаивает на проведении поединка с чемпионом лиги Чарльзом Оливейрой. Ряд экспертов полагает, что ирландец может получить бой с победителем пары Джастин Гэтжи — Чарльз Оливейра. Напомним, Конор проиграл два предыдущих поединка.

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