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Результаты всех боёв турнира UFC Вегас 49

Результаты всех боёв турнира UFC Вегас 49
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В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Вегас 49. В главном бою спортивного мероприятия встречались россиянин Ислам Махачев и представитель США Бобби Грин.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв карда турнира.

Основной кард:

Ислам Махачев победил Бобби Грина техническим нокаутом (раунд 1, 3:23)

Веллингтон Турман победил Мишу Циркунова болевым приёмом на руку (армбар) – (раунд 2, 1:29)

Присцила Качоэйра одолела Джи Йон Ким единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Арман Царукян победил Йоэля Альвареза техническим нокаутом (раунд 2, 1:57)

Армен Петросян победил Грегори Родригеса раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27)

Предварительный кард:

Игнасио Бахамондес победил Жу Ронга удушающим приёмом (гильотина) – (раунд 3, 1:40)

Жозиане Нунес победила Рамону Паскуаль единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26)

Терренс Маккинни за счёт удушающего приёма победил Фареса Зиама – (раунд 1, 2:11)

Джонатан Мартинес победил Алехандро Переза единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)

Рамиз Брахимай победил Майкла Гиллмора удушающим приёмом – (раунд 1, 2:02)

Карлос Эрнандес победил Виктора Альтамирано раздельным решением (28-29, 30-27, 29-28).

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