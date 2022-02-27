Результаты всех боёв турнира UFC Вегас 49

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Вегас 49. В главном бою спортивного мероприятия встречались россиянин Ислам Махачев и представитель США Бобби Грин.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв карда турнира.
Основной кард:
Ислам Махачев победил Бобби Грина техническим нокаутом (раунд 1, 3:23)
Веллингтон Турман победил Мишу Циркунова болевым приёмом на руку (армбар) – (раунд 2, 1:29)
Присцила Качоэйра одолела Джи Йон Ким единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Арман Царукян победил Йоэля Альвареза техническим нокаутом (раунд 2, 1:57)
Армен Петросян победил Грегори Родригеса раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27)
Предварительный кард:
Игнасио Бахамондес победил Жу Ронга удушающим приёмом (гильотина) – (раунд 3, 1:40)
Жозиане Нунес победила Рамону Паскуаль единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26)
Терренс Маккинни за счёт удушающего приёма победил Фареса Зиама – (раунд 1, 2:11)
Джонатан Мартинес победил Алехандро Переза единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)
Рамиз Брахимай победил Майкла Гиллмора удушающим приёмом – (раунд 1, 2:02)
Карлос Эрнандес победил Виктора Альтамирано раздельным решением (28-29, 30-27, 29-28).
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