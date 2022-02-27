Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 49

Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 49, состоявшегося в ночь с 26 на 27 февраля. Традиционно речь идёт о сумме в размере $ 50 000. Информацией о денежном вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба промоушена в официальном «твиттере» организации.



Денежное вознаграждение за лучшее выступление вечера досталось Веллингтону Турману (одолел Мишу Циркунова) и Арману Царукяну (праздновал победу техническим нокаутом в поединке с Йоэлем Альварезом).



Бонусы за лучший бой вечера достались Присциле Качоэйре и Джи Йон Ким.



В главном бою спортивного шоу встречались россиянин Ислам Махачев и американец Бобби Грин. Этот поединок закончился победой Ислама техническим нокаутом уже в первом раунде.