Бывший чемпион UFC Кормье обратился к Махачеву
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье разместил новый пост в своём «твиттере», где высказался о победе российского бойца Ислама Махачева, одержанной им в поединке с американцем Бобби Грином на турнире UFC Вегас 49.
«Махачев готов стать чемпионом. Отличная работа, дружище», — написал Кормье.
Напомним, поединок Махачева и Грина закончился победой российского спортсмена в первом раунде. Ислам победил оппонента техническим нокаутом и одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах. На его счету также одно поражение, которое Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в октябре на турнире UFC 192 он уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
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