Хабиб объявил о дате следующего боя Ислама Мамедова в Eagle FC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что 32-летний представитель России Ислам Мамедов следующий поединок в промоушене Eagle FC проведёт 20 мая во Флориде (США). Соответствующий пост Хабиб разместил в «сториз» своего «инстаграма».

Лига Eagle FC принадлежит Хабибу.



Мамедов является действующим бойцом Bellator. Последний бой Ислам провёл 30 января и проиграл спорным решением судей Бенсону Хендерсону (29-28, 28-29, 29-28). В главном бою того спортивного мероприятия Валентин Молдавский уступил Райану Бейдеру.

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Ранее Нурмагомедов поздравил чемпиона Bellator в среднем весе, представителя Нидерландов Гегарда Мусаси с победой в поединке с американским спортсменом Остином Вандерфордом, отметив, что считает Гегарда самым недооценённым бойцом смешанных единоборств.