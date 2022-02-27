Хабиб объявил о дате следующего боя Ислама Мамедова в Eagle FC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что 32-летний представитель России Ислам Мамедов следующий поединок в промоушене Eagle FC проведёт 20 мая во Флориде (США). Соответствующий пост Хабиб разместил в «сториз» своего «инстаграма».
Лига Eagle FC принадлежит Хабибу.
Мамедов является действующим бойцом Bellator. Последний бой Ислам провёл 30 января и проиграл спорным решением судей Бенсону Хендерсону (29-28, 28-29, 29-28). В главном бою того спортивного мероприятия Валентин Молдавский уступил Райану Бейдеру.
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Ранее Нурмагомедов поздравил чемпиона Bellator в среднем весе, представителя Нидерландов Гегарда Мусаси с победой в поединке с американским спортсменом Остином Вандерфордом, отметив, что считает Гегарда самым недооценённым бойцом смешанных единоборств.
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