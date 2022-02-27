Шлеменко: не в обиду бойцам команды Фёдора Емельяненко — они не смогут победить Мусаси

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о чемпионе Bellator в среднем весе Гегарде Мусаси.



«Я понимаю прекрасно, как можно выиграть у Гегарда Мусаси. Сейчас, наверно, на меня польётся много хейта. Если получится, Скотт Кокер про это говорил, может быть, у меня будет с ним реванш, но 5-раундовый! Я бы хотел именно 5-раундовый формат. Тогда я буду готов это продемонстрировать.



Гегард Мусаси очень хороший, очень сильный боец. И такие бойцы, которые сейчас в Bellator, не способны его победить. То есть это боец, у которого не выиграть технически и тактически. Это боец, которого нужно вывести из психологического равновесия. А как можно вывести из психологического равновесия? Нужно сделать человеку больно, чтобы он почувствовал урон на себе. Ну вот, посмотрите все бои Гегарда Мусаси. У него даже царапины нет на лице. Сколько бы он ни дрался, у него нет ничего. Он выходит совершенно сухим из воды.



Конечно, есть Толя Токов, но не в обиду будет сказано ему и всей команде Fedor Team… Но, ребят, я считаю, что не получится выиграть у Гегарда. Той тактикой, которой вы придерживаетесь, не получится. Здесь ментально нужно быть по-другому готовым. По-простому скажу: нужно быть просто как камень. Внутри. И всё», — сказал Шлеменко в интервью на канале Sport24: Культура бития в YouTube.

Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.