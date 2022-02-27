«У меня туалет был в семи километрах». Исмаилов — про претензии Дуродолы после боя

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на претензии своего недавнего соперника, нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Ранее Оланреваджу заявил в частности, что организаторы боя ему обещали перчатки по 10 унций, а дали по 16. Кроме того, по словам Дуродолы, ему не дали времени на разминку.



«У меня тоже были 16-унцовые перчатки. Нас тейпировали в одно и то же время. Мой представитель был у него, его представитель — у меня. Как только меня тейпировали, я сразу начал разминаться. Чем Дуродола занимался, не знаю. Куда он там пойти хотел? Хорошо, что не отпустили, ведь бой мог не состояться.



Он говорит, что ему обещали не объявлять победителя? Для меня это новость. На самом деле у него условия поинтереснее были, чем у меня. Это мне приходилось из раздевалки семь километров в туалет ходить, а у него в раздевалке были и душ, и туалет. Но я выжил», — сказал Исмаилов в своём «инстаграме».