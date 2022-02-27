«Огромный бой для UFC». Хабиб назвал следующего желаемого соперника для Махачева
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого бы хотел видеть в качестве следующего соперника для своего товарища, бойца смешанных единоборств Ислама Махачева. В последнем бою Махачев одолел американца Бобби Грина.
«Ему пора биться действительно с высококлассным оппонентом, у которого такая же победная серия. Это Чарльз Оливейра. Этот бой нужно сделать. Если Чарльз побьёт Джастина Гэтжи, это будет потрясающе. Огромный бой для UFC», — сказал Нурмагомедов после боя Ислама (видео доступно на странице UFC Russia в «Инстаграме»).
Напомним, бой Махачева и Грина завершился победой Ислама в первом раунде техническим нокаутом. Россиянин одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.
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