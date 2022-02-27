Евлоев обратился к Царукяну, победившему Альвареза на UFC Вегас 49
Поделиться
Российский боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на победу соотечественника Армана Царукяна, которую тот одержал в поединке с представителем Испании Йоэлем Альварезом.
После победы Арман разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», написав следующее: «Спасибо всем за поддержку. В планах топ-10».
Евлоев оставил комментарий к сообщению Царукяна.
«Машина», — написал Мовсар.
Напомним, поединок Царукяна и Альвареза состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 49 в ночь на 27 февраля мск. Бойцы встречались в рамках основного карда. Противостояние закончилось победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде. Царукян одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
13:59
-
13:02
-
12:40
-
12:08
-
11:32
-
11:04
-
10:20
-
10:10
-
09:33
-
09:21
-
09:13
-
08:35
-
07:22
-
05:32
-
05:25
-
04:28
-
04:07
-
02:55
-
01:03
- 26 февраля 2022
-
23:47
-
21:54
-
20:52
-
19:38
-
18:39
-
17:16
-
16:56
-
16:19
-
15:34
-
14:32
-
14:00
-
13:29
-
13:05
-
12:50
-
11:52
-
11:11
Партнерский контент