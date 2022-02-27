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Евлоев обратился к Царукяну, победившему Альвареза на UFC Вегас 49

Евлоев обратился к Царукяну, победившему Альвареза на UFC Вегас 49
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Российский боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на победу соотечественника Армана Царукяна, которую тот одержал в поединке с представителем Испании Йоэлем Альварезом.

После победы Арман разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», написав следующее: «Спасибо всем за поддержку. В планах топ-10».

Евлоев оставил комментарий к сообщению Царукяна.

«Машина», — написал Мовсар.

Напомним, поединок Царукяна и Альвареза состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 49 в ночь на 27 февраля мск. Бойцы встречались в рамках основного карда. Противостояние закончилось победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде. Царукян одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.

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