Евлоев обратился к Царукяну, победившему Альвареза на UFC Вегас 49

Российский боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на победу соотечественника Армана Царукяна, которую тот одержал в поединке с представителем Испании Йоэлем Альварезом.



После победы Арман разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», написав следующее: «Спасибо всем за поддержку. В планах топ-10».



Евлоев оставил комментарий к сообщению Царукяна.



«Машина», — написал Мовсар.

Напомним, поединок Царукяна и Альвареза состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 49 в ночь на 27 февраля мск. Бойцы встречались в рамках основного карда. Противостояние закончилось победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде. Царукян одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.