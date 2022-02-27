Забит Магомедшарипов — о победе брата: секундировать тяжелее, чем драться самому

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый победе своего брата Хасана Магомедшарипова, которую тот одержал в поединке с представителем Испании Хосе Санчесом на турнире Bellator 275.
«Секундировать тяжелее, чем драться самому», — написал Забит.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Забита Магомедшарипова в «Инстаграме».
Напомним, Хасан и Санчес встречались в ночь на 26 февраля в Дублине (Ирландия). Бой продлился все три раунда и закончился победой россиянина единогласным решением судей. Для Магомедшарипова это седьмая победа подряд в смешанных единоборствах. Отметим, что за время карьеры он не терпел ни единого поражения.
Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.
- 27 февраля 2022
-
15:00
-
14:28
-
13:59
-
13:02
-
12:40
-
12:08
-
11:32
-
11:04
-
10:20
-
10:10
-
09:33
-
09:21
-
09:13
-
08:35
-
07:22
-
05:32
-
05:25
-
04:28
-
04:07
-
02:55
-
01:03
- 26 февраля 2022
-
23:47
-
21:54
-
20:52
-
19:38
-
18:39
-
17:16
-
16:56
-
16:19
-
15:34
-
14:32
-
14:00
-
13:29
-
13:05
-
12:50