Забит Магомедшарипов — о победе брата: секундировать тяжелее, чем драться самому

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый победе своего брата Хасана Магомедшарипова, которую тот одержал в поединке с представителем Испании Хосе Санчесом на турнире Bellator 275.



«Секундировать тяжелее, чем драться самому», — написал Забит.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Забита Магомедшарипова в «Инстаграме».

Напомним, Хасан и Санчес встречались в ночь на 26 февраля в Дублине (Ирландия). Бой продлился все три раунда и закончился победой россиянина единогласным решением судей. Для Магомедшарипова это седьмая победа подряд в смешанных единоборствах. Отметим, что за время карьеры он не терпел ни единого поражения.

Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.